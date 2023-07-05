Про це інформує Financial Times з посиланням на командувача збройних сил Великої Британії Тоні Радакіна.

"Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Торік вона випустила 10 млн артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 млн снарядів на рік. Вона втратила 2,5 тис. танків", – пояснив військовий.

Радакін наголосив, що Росія в кращому випадку може виробити 200 нових танків на рік.

Також командувач збройних сил Великої Британії підкреслив, що неправильно обмежувати українські наступальні дії певним терміном, адже контрнаступ – це комплекс заходів.

Нині велика кількість російських мінних полів, брак належного повітряного захисту для українських сил та недостатнє постачання необхідної військової техніки, утруднюють проведення просування Сил оборони.

Щодо втрат ворога

Сили оборони за останню 4 липня уразили 4 склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів й 2 станції РЕБ окупантів.

Загалом з 24 лютого 2022 року до 5 липня 2023 року РФ втратила в Україні 231 700 солдатів, 4288 артилерійських систем і 3614 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.

Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що російські військові, ймовірно, стягують під Бахмут додаткові сили з інших напрямків у відповідь на українські наступальні операції в цьому районі.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони продовжують наступати на південному і східному напрямках. За минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій. ЗСУ просуваються на флангах та ефективно знищують росіян на Бахмутському напрямку, проте ситуація на цьому напрямку знову загострилася.