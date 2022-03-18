У Москві поліція розпочала масову перевірку всіх українців, - ОВД-Інфо

Про це повідомляє російський правозахисний проєкт "ОВД-Інфо".



"У МВС та ФСБ надійшло завдання ретельно перевіряти всіх громадян України, які живуть у Москві. Про це свідчать оповідання двох незнайомих один з одним українців, із якими зв'язався ОВД-Інфо. Комусь пропонують отримати громадянство Росії за прискореною процедурою, а на когось фабрикують протоколи про дрібне хуліганство", - йдеться у повідомленні.



За інформацією джерела, в одному з випадків поліція перевіряла жінку, яка працює у сфері обслуговування. З нею зв’язалася дівчина, допомагала оформити їй реєстрацію та повідомила, що її розшукує МВС.



Під час розмови у поліції питали, чи має жінка заборонену літературу чи націоналістичну символіку, включивши до неї прапор України. Силовики також цікавились, чи планує українка отримувати дозвіл на тимчасове перебування в РФ, посвідку на проживання або громадянство Росії.



Також розповідають історію студента Московського фізико-технічного університету. До українця зателефонувала служба безпеки навчального заклада і закликали прийти на зустріч із співробітником ФСБ. Росіянин ставив провокаційні питання, зокрема, про участь у мітингах.

17 березня стало відомо, що майже три чверті населення Росії підтримують війну з Україною, відчуваючи такі позитивні емоції, як гордість, радість, повага, довіра та надія.

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