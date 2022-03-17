71% росіян відчувають гордість через війну з Україною, - опитування незалежних соціологів

Про це свідчать дані двох опитувань, проведених групою незалежних російських соціологів з інтервалом у півтора тижні з кінця лютого до середини березня, повідомляє редакція Радіо Свобода, інформує Еспресо.TV

Думка росіян різнилася залежно від віку. Старші 35 років частіше висловлювали почуття гордості, поваги та надії. Респонденти віком до 18 років були більш схильні до образ і розчарувань. Двоє з п'яти – висловлювали занепокоєння війною, і про ці почуття найчастіше повідомляли молоді люди. Росіяни у середніх вікових групах (від 25 до 44 років) частіше висловлювали почуття тривоги та страху щодо військової операції. Більше половини опитаних віком від 55 років за війну з Україною.

Відмінності між першим і другим опитуваннями показують збільшення кількості людей, що підтримують "військову операцію" та незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР". У той самий час зростає песимізм щодо особистого фінансового становища у зв'язку з запровадженими щодо Росії санкціями.

При цьому, як зазначають автори, результати другого опитування, проведеного 12–13 березня в період посилення державного контролю за ЗМІ та свободою слова, слід інтерпретувати з урахуванням можливого впливу страху та соціального упередження до опитування.

Дослідження також показали, що три чверті населення Росії дізнається новини про війну з телевізора. З них 87% (і 64% всіх жителів Росії) – із державних телеканалів. 22% росіян користуються радіоприймачем для отримання новин, і лише 1% респондентів отримує доступ до інформації на коротких хвилях. Використання VPN для новин про "воєнну операцію", за даними авторів дослідження, становить 5,5%. З тих, хто взагалі використовує Інтернет, щоб дізнаватися новини про війну, 37% не знають, що таке VPN. Ютьюбом користуються 11% респондентів, Телеграмом – 7.

На думку соціологів, молоді росіяни віком до 35 років з більшою ймовірністю будуть з деякою або повною недовірою ставитися до новин про Україну порівняно зі старшим поколінням. Водночас, автори дослідження зазначають, що молоді росіяни у віковій групі від 18 до 24 років частіше висловлювали байдужість до того, що відбувається в Україні.

Відповідаючи на запитання про те, як на них впливають дії президента Росії, третина респондентів заявила, що твердо вірить, що Путін працює в їхніх інтересах, а ще 26 відсотків кажуть, що він певною мірою працює в їхніх інтересах. Загалом більшість росіян вважають, що було б краще, якби Путін залишався президентом якнайдовше. Ця думка найпоширеніша серед телевізійної аудиторії. Росіяни, які покладаються на особисті зв'язки та цифрові платформи, сприймають президента інакше, йдеться у дослідженні незалежних російських соціологів.

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