Про це пише The Washington Post, маючи на увазі й недавній виспут президента Зеленського перед Конгресом США, - інформує Еспресо.TV.

Зокрема, автор книги "Нові правила війни" та старший науковий співробітник Атлантичної ради Шон Макфейт вважає, що в інформаційній війні почала перемагати Україна, що дозволяє отримати ще більше допомоги.

"Можливо, Росія перемагає у перестрілці, але Україна перемагає інформаційну війну. Це ключ до отримання підтримки та співчуття від союзників", - пояснив він.

Крім того, в представники НАТО відзначають психологічні операції, які проводить Україна. Зокрема, публікація відеороликів з захопленими в полон російськими військовими.

"Вони чудово розбираються у стратегічному зв'язку - засобах масової інформації, інформаційних операціях, а також психологічних операціях. Я сподіваюся, що західні країни візьмуть з них приклад", - сказав високопоставлений представник НАТО.