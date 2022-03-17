Україна перемагає Росію в інформаційній війні, - The Washington Post
Американські експерти вважають, що Україна перемагає Російську Федерацію в інформаційній війні
Про це пише The Washington Post, маючи на увазі й недавній виспут президента Зеленського перед Конгресом США, - інформує Еспресо.TV.
Зокрема, автор книги "Нові правила війни" та старший науковий співробітник Атлантичної ради Шон Макфейт вважає, що в інформаційній війні почала перемагати Україна, що дозволяє отримати ще більше допомоги.
"Можливо, Росія перемагає у перестрілці, але Україна перемагає інформаційну війну. Це ключ до отримання підтримки та співчуття від союзників", - пояснив він.
Крім того, в представники НАТО відзначають психологічні операції, які проводить Україна. Зокрема, публікація відеороликів з захопленими в полон російськими військовими.
"Вони чудово розбираються у стратегічному зв'язку - засобах масової інформації, інформаційних операціях, а також психологічних операціях. Я сподіваюся, що західні країни візьмуть з них приклад", - сказав високопоставлений представник НАТО.
- Нагадаємо, Human Rights Watch захищає права полонених окупантів.
- Окупанти шукають "українські патрони", щоб прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь.
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