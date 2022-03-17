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Окупанти шукають "українські патрони", щоб прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь, – СБУ

17 березня, 2022 четвер
13:20

СБУ перехопила черговий дзвінок російського окупанта, яки показує, наскільки деморалізована і розбита армія загарбника.

Про це повідомляє Служба безпеки України. 

Спецслужба виклала черговий аудіозапис перехопленої розмови військового РФ із матір'ю.Солдат зізнається, що його бригада, яка зараз дислокуються в Миколаївській області, уже небоєздатна.

 "У нас 120 людей відправили назад із бригади до шпиталю з пораненнями. Ще близько 320 людей поранених та 350 осіб – "200-й" вантаж"…
Я тобі по секрету скажу... ми хотіли патронами 7.62, українськими, коротше, один одному ноги прострелити і повернутися в госпіталь в Будьоновськ", – розповідає у дзвінку окупант. 
 



В СБУ наголошують, як би Путін не намагався приховати втрати, проте їхні масштаби лякають навіть російських військових. І що головне – спонукають до втечі з армії.
  • Нагадаємо, російське вторгнення в Україну значною мірою застопорилося на всіх фронтах. Натомість відсіч українських військ залишається стійкою і добре скоординованою.
  • Додамо, за інформацією воєнної розвідки України, найближчим часом заплановано переміщення з Сирії до Росії та Білорусі озброєння, військової техніки й інших ресурсів для забезпечення російських окупаційних військ.

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