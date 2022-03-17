Президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати росії для війни в Україні 40000 бойовиків, – українська розвідка
За інформацією воєнної розвідки України, найближчим часом заплановано переміщення з Сирії до росії та білорусі озброєння, військової техніки й інших ресурсів для забезпечення російських окупаційних військ.
Про це повідомляють в ГУР Міноборони України, передає Еспресо.TV.
За даними розвідників, командування російської воєнної бази Хмеймім у Сирії отримало вказівку щоденно відправляти до України до 300 бойовиків. Так, 15 березня, для участі в бойових діях проти України з цієї воєнної бази до росії відправили 150 найманців.
За інформацією воєнної розвідки України, президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати росії для війни в Україні 40000 бойовиків. Під час вербування найманцям обіцяють, що вони виконуватимуть суто поліцейські функції з наведення порядку на окупованих територіях. Утім останнім часом серед них почала поширюватися інформація щодо безпосередньої участі в бойових діях проти української армії, що суттєво знизило "бойовий дух" сирійців.
Також негативний вплив на морально-психологічний стан найманців справило те, що нещодавно до воєнної бази Хмеймім із росії прибуло понад 30 бойовиків, які отримали поранення в боях проти захисників України. Відтак частина найманців відмовилася брати участь у бойових діях. Серед сирійських бойовиків навіть зафіксували випадки самокаліцтва.
За даними українських розвідників, частина найманців розглядає відправку до росії та білорусі як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС.
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