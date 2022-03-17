Розвідка оприлюднила імена російських військових ракетної бригади, які обстрілюють українські міста

Про це повідомляє ГУР Міноборони.



На озброєнні бригади з самого дня заснування і до 2019 року знаходилися тактичні ракетні комплекси 9K79-1 "Точка-У". З листопада 2019 року з'єднання переозброєне на оперативно-тактичний комплекс "Іскандер-М".



Розвідники оприлюднили імена, фото, дати народження та адреси військових. Серед них – полковник, командир частини, чотири підполковники-заступники та майори-начальники різних служб.



Повний перелік військових можна знайти за покликанням.

Нагадаємо, розвідка оприлюднила дані командирів Росгвардії з Чечні та список військових авіаційного полку, який доставляє зброю та боєприпаси в Україну.

Раніше також публікували список учасників ОМОНу Нижньогородської області, які намагаються встановити свої порядки на окупованих територіях України.