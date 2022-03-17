Розвідка оприлюднила імена російських військових ракетної бригади, які обстрілюють українські міста
Українська розвідка здобула список військовослужбовців 448-й ракетної бригади села Клюква Курської області РФ, що скоюють воєнні злочини проти українців.
Про це повідомляє ГУР Міноборони.
На озброєнні бригади з самого дня заснування і до 2019 року знаходилися тактичні ракетні комплекси 9K79-1 "Точка-У". З листопада 2019 року з'єднання переозброєне на оперативно-тактичний комплекс "Іскандер-М".
Розвідники оприлюднили імена, фото, дати народження та адреси військових. Серед них – полковник, командир частини, чотири підполковники-заступники та майори-начальники різних служб.
Повний перелік військових можна знайти за покликанням.
- Нагадаємо, розвідка оприлюднила дані командирів Росгвардії з Чечні та список військових авіаційного полку, який доставляє зброю та боєприпаси в Україну.
- Раніше також публікували список учасників ОМОНу Нижньогородської області, які намагаються встановити свої порядки на окупованих територіях України.
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