Розвідка оприлюднила список росгвардційців, які є учасниками каральних операцій на окупованих територіях України
Головне управління розвідки опублікувало список учасників ОМОНу Нижньогородської області, які намагаються "встановити" свої порядки на окупованих територіях України
Про це повідомила пресслужба ГУР МО у Facebook.
"ГУР здобуло список військових злочинців ОМОН управління росгвардії по Нижньогородській області. Вони беруть участь у каральних операціях проти мирного населення на тимчасово зайнятих противником територіях України", - йдеться у повідомленні.
У списку перебувають 20 російських силовиків.
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