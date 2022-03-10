Розвідка оприлюднила список росгвардційців, які є учасниками каральних операцій на окупованих територіях України

Про це повідомила пресслужба ГУР МО у Facebook.



"ГУР здобуло список військових злочинців ОМОН управління росгвардії по Нижньогородській області. Вони беруть участь у каральних операціях проти мирного населення на тимчасово зайнятих противником територіях України", - йдеться у повідомленні.



У списку перебувають 20 російських силовиків.

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