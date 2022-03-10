Розвідка оприлюднила дані командирів Росгвардії з Чечні та список військових авіаційного полку, який доставляє зброю та боєприпаси в Україну

Про це повідомила пресслужба ГУР МО.



"Днями було отримано комплект матеріалів на командирів зведених загонів від Чеченської Республіки. Матеріали були перевірені та підтверджені", - йдеться у повідомленні.



Там повідомили, що 24 лютого, через зону відчуження ЧАЕС на територію України прибув зведений загін з числа військовослужбовців Росгвардії РФ (зі складу військ національної гвардії Чеченської Республіки): батальйонів "Північ" (командир Магомед Тушаєв, загинув), "ЮГ" (Хусейн Межидов), ОМОН "Ахмат-Грозний" (Анзор Бісаєв). Чисельність – понад 1200 осіб.



Генерал-майор Тушаєв був офіцером ОМОН та командиром 141-го моторизованого полку Нацгвардії Чечні. Знищено 26 лютого 2022 року у районі Гостомеля підрозділами ЗСУ.



Бісаєв – командир мобільного загону особливого призначення Управління Федеральної служби військ Нацгвардії Росії у Чеченській Республіці "Ахмат" з дислокацією у м. Грозний. Знаходиться у м. Бородянка чи с. Бабинці.



Межидов – командир 249-го окремого спеціального моторизованого ордена Жукова батальйону "ЮГ". Знаходиться у с. Бабинці.



За посиланням є інформація про їхні перемовини з російськими силовиками та діячами з Чечні.



Також ГУР оприлюднило список військовослужбовців 196 військово-транспортного авіаційного полку (військова частина 41486, м. Мигалово).



Вони, за повідомленням розвідки, доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України.



У списку 410 військових РФ.

Раніше Головне управління розвідки опублікувало список учасників ОМОНу Нижньогородської області, які намагаються "встановити" свої порядки на окупованих територіях України.