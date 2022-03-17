Вторгнення РФ в Україну застопорилося на всіх фронтах, – Міноборони Британії

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.

"В останні дні російські війська домоглися мінімального прогресу на суші, на морі та в повітрі і продовжують зазнавати втрат", – йдеться в повідомленні.



У Міноборони наголошують, що український опір залишається стійким і добре скоординованим. А переважна частина території України, включаючи всі великі міста, залишається в руках українців.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних Сил України також повідомляв, що наразі ворогом повною мірою не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції.

Окупанти скидають бомби на українські міста й поширюють пропаганду, а ЗСУ знищили гелікоптери, літаки, командний пункт і підрозділи РФ.