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Вторгнення РФ в Україну застопорилося на всіх фронтах, – Міноборони Британії

17 березня, 2022 четвер
09:20
війна з Росією російські військові

Російське вторгнення в Україну значною мірою застопорилося на всіх фронтах. Натомість відсіч українських військ залишається стійкою і добре скоординованою.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.

"В останні дні російські війська домоглися мінімального прогресу на суші, на морі та в повітрі і продовжують зазнавати втрат", – йдеться в повідомленні. 

У Міноборони наголошують, що український опір залишається стійким і добре скоординованим. А переважна частина території України, включаючи всі великі міста, залишається в руках українців.

  • Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних Сил України також повідомляв, що наразі ворогом повною мірою не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції.
  • Окупанти скидають бомби на українські міста й поширюють пропаганду, а ЗСУ знищили гелікоптери, літаки, командний пункт і підрозділи РФ.

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