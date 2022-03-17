Окупанти скидають бомби на українські міста й поширюють пропаганду, а ЗСУ знищили гелікоптери, літаки, командний пункт і підрозділи РФ, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Упродовж 16 березня стан, положення та характер дій сил оборони суттєво не змінилися. ЗСУ продовжували завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися й утримувати оборону захоплених рубежів.



За добу українські військові знищили командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ, втрати росіян уточнюють.



Крім того, 16 березня зенітні ракетні війська ПС і ППО Сухопутних військ ЗСУ збили десять повітряних цілей противника: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня. Інформацію щодо типу ще одного збитого літака та загибелі пілотів уточнюють. Підрозділи ПС ЗСУ продовжують активно діяти для позбавлення авіації окупантів змоги панувати у повітрі.



Ворог не має успіху в проведенні наземної операції та продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселих районах українських міст.



Російські окупанти здійснюють кібератаки, фізично знищуюють ретранслятори телевізійних і радіосигналів, продовжують масову інформаційну компанію для дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони. Крім того, росіяни активно поширюють дезінформацію про хід "спеціальної операції" серед власного населення.



Окупанти продовжують зазнавати втрат, мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов російських військових воювати проти України.



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