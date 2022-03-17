Human Rights Watch захищає права полонених окупантів
У правозахисній організації Human Rights Watch вважають, що публікація Україною світлин російських військовополонених порушує Женевську конвенцію.
Human Rights Watch вимагає від України поваги до російських солдатів, які потрапили до полону під час російсько-української війни, - інформує "Еспресо.Захід".
У заяві організації сказано: "Українській владі слід припинити публікувати в соціальних мережах та месенджерах відео полонених російських солдатів, зокрема ті, які показують, що їх принижують або залякують".
Правозахисники зауважують, що таке поводження з військовополоненими порушує захист Женевських конвенцій, спрямованих на забезпечення гідного ставлення до полонених комбатантів з усіх сторін.
Старший юрисконсульт Human Rights Watch Ейслінг Рейді заявила, що Україна зобов’язана захищати військовополонених від того, щоб вони стали об’єктами суспільної цікавості, а також захищати їх від приниження і залякування.
У заяві Human Rights Watch також йдеться про те, що влада України повинна виявити та притягнути до відповідальності усіх, хто опублікував зображення та відео військовополонених у соцмережах, "особливо якщо вони також брали участь у створенні або створенні зображень не для офіційних цілей, або зловживали зображеннями, які були взяті для службових цілей".
Читайте також: "Мільйони російськомовних українців стали бандерівцями!" Історія сім'ї з Харківщини, яка вимушено живе у спортзалах Львівської політехніки.
- Нагадаємо, тактика пасивного стримування Путіна привела Захід у тупик, - екскомандувач силами НАТО в Європі.
- Збитки від окупаційних руйнувань в Україні сягли вже $62,6 млрд, - Київська школа економіки.
- У містах під Києвом росіяни систематично ґвалтують і вбивають місцевих, - Арестович.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.05
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.35
- Актуальне
- Важливе