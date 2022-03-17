Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Human Rights Watch захищає права полонених окупантів

Human Rights Watch захищає права полонених окупантів

17 березня, 2022 четвер
19:15
війна з Росією полонені окупанти

У правозахисній організації Human Rights Watch вважають, що публікація Україною світлин російських військовополонених порушує Женевську конвенцію.

Human Rights Watch вимагає від України поваги до російських солдатів, які потрапили до полону під час російсько-української війни, - інформує "Еспресо.Захід".

У заяві організації сказано: "Українській владі слід припинити публікувати в соціальних мережах та месенджерах відео полонених російських солдатів, зокрема ті, які показують, що їх принижують або залякують". 

Правозахисники зауважують, що таке поводження з військовополоненими порушує захист Женевських конвенцій, спрямованих на забезпечення гідного ставлення до полонених комбатантів з усіх сторін.

Старший юрисконсульт Human Rights Watch Ейслінг Рейді заявила, що Україна зобов’язана захищати військовополонених від того, щоб вони стали об’єктами суспільної цікавості, а також захищати їх від приниження і залякування.

У заяві Human Rights Watch також йдеться про те, що влада України повинна виявити та притягнути до відповідальності усіх, хто опублікував зображення та відео військовополонених у соцмережах, "особливо якщо вони також брали участь у створенні або створенні зображень не для офіційних цілей, або зловживали зображеннями, які були взяті для службових цілей".

Читайте також: "Мільйони російськомовних українців стали бандерівцями!" Історія сім'ї з Харківщини, яка вимушено живе у спортзалах Львівської політехніки.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
Новини
права людини
Human Rights Watch
полонені
Женевська конвенція
Читайте також:
17 березня, 2022 четвер
Росіяни завдали ракетного удару по трьох кораблях у Чорному морі
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
15 березня, 2022 вiвторок
Марина Данилюк-Ярмолаєва: Про що говорити з росіянами?
17 березня, 2022 четвер
Японія виявила біля своїх берегів чотири десантні кораблі Росії, - Reuters
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30.05
  • EUR
    Купівля 32.44
    Продаж 33.35
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
17 березня
19:16
Чехія більше не може приймати нових біженців з України, вже прибуло близько 270 тис. громадян, - прем'єр
19:10
Більшість чоловіки: понад 320 тис. українців повернулися додому від початку повномасштабної війни, - прикордонники
18:55
рейкова війна
Арестович закликав українців та білорусів влаштувати "тотальну рейкову війну" на шляхах перекидання військ РФ, у Лукашенка відкрили кримінальну справу
18:54
Окупанти обстріляли Святошинський район Києва
Окупанти обстріляли Святошинський район Києва: сталася пожежа на складі, померло дві людини
18:49
Віктор Терещенко
На Харківщині російські окупанти викрали голову ОТГ, - Синєгубов
18:46
вугілля поїзд
ДТЕК замінила російське вугілля для ТЕС польським
18:31
Ексклюзив
Синютка
Путін піде в Балтію, в Польщу, він піде настільки далеко, наскільки його допустить цивілізований світ, – нардеп Олег Синютка
18:30
обстріл Маріуполя
На добу скидається від 50 до 100 авіабомб: росіяни зруйнували близько 80% житлових приміщень Маріуполя, - міськрада
18:22
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган запросив Путіна на переговори з Зеленським у Туреччину
18:19
полонені рф
"Отримали пи***лей від України, заховались, знову отримали": СБУ про воєнну тактику російських військ
18:11
ФСБ затримала заступника начальника Росгвардії Гаврилова, - Христо Грозєв
18:02
долар рубль
У банках Швейцарії виявили $213 млрд "заощаджень" найбагатших росіян
17:59
Україна та Туреччина
Туреччина готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України, - МЗС
17:46
Ексклюзив
Маріуполь обстріл
В Маріуполі майже не залишилось безпечного місця, - Денісова
17:42
Нові Петрівці обстріл
Росія обстріляла Нові Петрівці на Київщині, загинула дворічна дитина
17:30
Київ оборона ЗСУ
Ймовірність штурму Києва зберігається, але оборона столиці є стратегічним завданням держави, - речник Міноборони
17:27
Жительці Миколаєва, яка намагалася вивезти чоловіка за кордон у бейбі-боксі, повідомили про підозру
17:23
Вйоса Османі
Президентка Косова закликала Вашингтон допомогти її країні приєднатися до НАТО
17:15
Чернігів обстріл
Збитки від окупаційних руйнувань в Україні сягли вже $62,6 млрд, - Київська школа економіки
16:59
Signet Jewelers
Найбільший у світі ювелірний ритейлер Signet Jewelers припинив співпрацю з російськими компаніями
16:58
Михайло Подоляк
Умови мирної угоди між Україною та РФ можуть підготувати протягом півтора тижня, - Подоляк
16:50
біженці
У Франції підготували близько 60 тис. пропозицій для розміщення біженців з України
16:48
UnionPay
Нацбанк закликав китайські платіжні системи припинити співпрацю з Росією
16:44
Чавушоглу Кулеба
Голова МЗС Туреччини зустрівся з Кулебою у Львові та пообіцяв продовжити зусилля для припинення війни в Україні
16:34
Ошукував громадян, які намагалися виїхати з України: Кіберполіція викрила шахрая на "продажу" переходу через кордон за 1500 грн
16:32
Мерефа обстріл
Окупанти обстріляли Мерефу на Харківщині: загинула 21 людина, 25 поранені
16:30
трофейний ураган
На Чернігівщині українське військо розбило групу окупантів, захоплена ракетна система "Ураган"
16:21
ЗСУ збили гелікоптер
Під Києвом ЗСУ підбили російський гелікоптер КА-52
16:20
ESA
Європейське космічне агентство відмовилося від співпраці з Роскосмосом
16:09
окупанти
Під прикриттям зелених коридорів окупанти перегруповують війська, - Нацполіція
16:07
В Естонії на благодійному концерті зібрали понад €700 тис. для України
16:00
Застосунок Starlink для доступу до інтернету від SpaceX став найзавантажуванішим в Україні
15:44
крим канал вода
Окупанти вже вкрали української води на майже 620 мільйонів гривень, – Держекоінспекція
15:36
рубль
У росії заявили, що поки врятувались від дефолту та зробили операцію по виплаті частини держборгу
15:33
Нобелівська премія
Нобелівський комітет просять продовжити процедуру висунення кандидатів на Нобелівську премію миру і внести туди Зеленського і народ України
15:26
Байден і Сі Цзіньпін
Байден і Сі Цзіньпін 18 березня обговорять війну в Україні
15:25
ППО збили
У Дніпропетровській області ППО збили дві російські ракети
15:23
система оповіщення сирена
На Сумщині змінили терміни комендантської години, - голова ОВА
15:09
окупанти рф
У містах під Києвом росіяни систематично ґвалтують і вбивають місцевих, - Арестович
15:06
Олаф Шольц
Шольц виключив втручання НАТО у війну проти РФ, але пообіцяв Україні підтримку
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV