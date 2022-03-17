Human Rights Watch захищає права полонених окупантів

Human Rights Watch вимагає від України поваги до російських солдатів, які потрапили до полону під час російсько-української війни, - інформує "Еспресо.Захід".



У заяві організації сказано: "Українській владі слід припинити публікувати в соціальних мережах та месенджерах відео полонених російських солдатів, зокрема ті, які показують, що їх принижують або залякують".



Правозахисники зауважують, що таке поводження з військовополоненими порушує захист Женевських конвенцій, спрямованих на забезпечення гідного ставлення до полонених комбатантів з усіх сторін.



Старший юрисконсульт Human Rights Watch Ейслінг Рейді заявила, що Україна зобов’язана захищати військовополонених від того, щоб вони стали об’єктами суспільної цікавості, а також захищати їх від приниження і залякування.



У заяві Human Rights Watch також йдеться про те, що влада України повинна виявити та притягнути до відповідальності усіх, хто опублікував зображення та відео військовополонених у соцмережах, "особливо якщо вони також брали участь у створенні або створенні зображень не для офіційних цілей, або зловживали зображеннями, які були взяті для службових цілей".



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