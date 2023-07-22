У Москві помер 40-річний підприємець, що виготовляв техніку для спецслужб і космонавтики РФ
Не стало голови російського технологічного "Ікс-Холдинга" Антона Черепенникова
Йому було 40 років. Попередньою причиною смерті є "зупинка серця", мовиться у короткому пресрелізі, оприлюдненому сьогодні, 22 липня 2023 року, на сайті очолюваної ним компанії.
Тіло Черепенникова виявили у Москві, в його офісі на Мічурінському проспекті, пише Spektr.
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"Ікс Холдинг" об'єднує близько 30 компаній, зокрема розробника систем зберігання даних YADRO, групу компаній у галузі інформаційної безпеки "Цитадель", науково-дослідну компанію "Криптоніт", а також "Бюро 1440", що працює над створенням низькоорбітального супутникового угруповання. При цьому "Цитадель" розробляла системи оперативно-розшукових заходів (СОРЗ) - обладнання, яке зобов'язані встановлювати у себе оператори систем зв'язку. З його допомогою спецслужби можуть прослуховувати телефони та стежити за діями користувачів інтернету, наводить подробиці "Радіо Свобода".
Окрім того, "Ікс-холдинг" займався технічною підготовкою ізоляції Рунету.
- За оцінкою політолога Андрія Піонтковського, з початком українського контрнаступу вище військово-політичне керівництво Росії розкололося на два ворогуючих табори: тих, хто виступає за продовоження війни за будь-яку ціну, та партію "керованої капітуляції" на чолі з олігархом Юрієм Ковальчуком та заступником голови адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком.
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