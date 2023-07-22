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Блінкен порадив Пригожину турбуватися про свою безпеку

22 липня, 2023 субота
02:47
Війна з Росією путін пригожин

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що засновник угруповання ПВК Вагнера Євген Пригожин має турбуватися про свою безпеку, нагадавши історію загадкових смертей противників Кремля

Про це він заявив на безпековому форумі в Аспені, інформує CNN.

"Якби я був паном Пригожиним, я б залишався дуже стурбованим. НАТО проводить політику відкритих дверей – у Росії політика відкритих вікон. І він має бути дуже зосереджений на цьому", – сказав Блінкен

Блінкен додав, що важко уявити, наскільки президент Росії Володимир Путін був ослаблений червневим заколотом Пригожина, але повторив, що у владі Путіна є "тріщини".

Щодо українського контрнаступу Блінкен сказав, що ще відносно ранній період для далекосяжних висновків, і "у них (українців – ред.) є те, що їм потрібно, щоб бути дуже успішними".

Ватажок угруповання ПВК Вагнера Євген Пригожин після організованого ним 23-24 червня заколоту значно скоротив свою публічну активність.

Цього тижня в телеграм-каналах з’явилося відео, зняте у вечірній час на відкритому майданчику. На ньому зображений чоловік, голос якого схожий на голос засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Він привітав бійців "з прибуттям на білоруську землю".

"Те, що зараз відбувається на фронті, – це ганьба, в якій нам не потрібно брати участь. Треба дочекатися моменту, коли ми зможемо повністю проявити себе за повною програмою. Вирішено, що ми залишимося в Білорусі на деякий час", – сказав цей чоловік.

Що відомо про заколот Пригожина

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. На це ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. 

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - диктатор дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. А в міноборони РФ стверджували, що вагнерівці передадуть важку техніку регулярній армії Росії.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

3 липня російські ЗМІ опублікували фото, зроблені місцевими жителями, на яких зображено ймовірний табір вагнерівців у Могилівській області Білорусі. Натомість в українській розвідці зазначили, що Пригожин навряд чи перемістить усіх бійців до Білорусі й сам не перебуватиме там постійно. Вочевидь ідеться про перекидання частини вагнерівців.

6 липня Лукашенко повідомив, що вагнерівці перебувають у своїх польових таборах, а засновник компанії Євген Пригожин – на території РФ.

10 липня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що через 5 днів після заколоту Путін зустрівся Пригожиним у Кремлі.

Під час заколоту у Росії частина найманців приватної військової компанії Вагнера дійшла до бази "Воронєж-45" - місця зберігання ядерної зброї РФ, стверджує керівник української розвідки Кирило Буданов.

Раніше радили Пригожину слідкувати за своїм раціоном президент США Джо Байден та очільник ЦРУ Вільям Бернс.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

Ентоні Блінкен
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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