Про це розповів начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов у коментарі Reuters.

Згідно з відео, опублікованими в Інтернеті та інтерв’ю з місцевими мешканцями, коли бойовики Вагнера рухалися на північ у бік Москви, частина військових машин повернула на схід по шосе в напрямку укріпленої російської армійської бази, де зберігається ядерна зброя. Але спостереження припиняється приблизно за 100 км від ядерної бази "Воронєж-45".

Натомість у коментарі виданню Буданов сказав, що вагнерівці пішли набагато далі. За його словами, вони досягли бази і мали намір отримати "невеликі ядерні пристрої радянських часів", щоб підняти ставки у своєму заколоті.

"Адже якщо ти готовий битися до останнього, то це один з об'єктів, який значно підвищує ставки", – наголосив начальник української розвідки.

Єдиним бар'єром між ПВК Вагнера і ядерною зброєю, за словами Буданова, виявились двері до ядерного сховища.

"Двері сховища були зачинені, і до технічної частини вони не зайшли", – відзначив він.

За його словами, на базі "Воронєж-45" зберігаються невеликі ядерні пристрої, які можна носити в рюкзаку: "Це було одне з ключових місць зберігання цих рюкзаків".

З незрозумілих причин найманці відступили і не захопили їх.

Джерело, близьке до Кремля і пов'язане з військовими, підтвердило слова Буданова. Зазначається, що підрозділу Вагнера "вдалося потрапити в зону особливого інтересу, внаслідок чого американці розхвилювалися, оскільки там зберігаються ядерні боєприпаси", – повідомило джерело, не уточнюючи деталей.

Це нібито спричинило занепокоєння в Кремлі й послугувало поштовхом до поспішних переговорів про припинення заколоту ввечері 24 червня за посередництва самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка.

Натомість американські чиновники висловили сумніви щодо цього твердження українського розвідника. У відповідь на запитання про те, чи війська Вагнера досягли бази і намагалися отримати ядерну зброю, речник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж сказав: "Ми не можемо підтвердити цей звіт. У нас не було жодних ознак того, що ядерна зброя чи матеріали були під загрозою".

Видання додає, що бойовики, котрі поїхали в напрямку "Воронєж-45", відірвавшись від головної колони, вступили в перестрілку з російськими військами в першому ж селі, до якого дійшли. Але потім безперешкодно пройшли 90 км і проїхали через центр міста, біля якого розташована військова база. Згідно з доповіддю вчених ООН, це одне з 12 російських "сховищ національного рівня" для зберігання ядерної зброї. У містечку Талова колону атакував гелікоптер, який збили.

Що відомо про заколот Пригожина

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. На це ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - диктатор дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. А в міноборони РФ стверджували, що вагнерівці передадуть важку техніку регулярній армії Росії.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

3 липня російські ЗМІ опублікували фото, зроблені місцевими жителями, на яких зображено ймовірний табір вагнерівців у Могилівській області Білорусі. Натомість в українській розвідці зазначили, що Пригожин навряд чи перемістить усіх бійців до Білорусі й сам не перебуватиме там постійно. Вочевидь ідеться про перекидання частини вагнерівців.

6 липня Лукашенко повідомив, що вагнерівці перебувають у своїх польових таборах, а засновник компанії Євген Пригожин – на території РФ.

10 липня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що через 5 днів після заколоту Путін зустрівся Пригожиним у Кремлі.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.