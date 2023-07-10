Про це інформує Коммерсантъ з посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Дійсно, у президента була така зустріч. Він запросив на неї 35 осіб. Всі командири відділень і керівництво роти. У тому числі й сам Пригожин. Ця зустріч відбулася в Кремлі 29 червня", - сказав Пєсков.

Прессекретар президента Росії наголосив, що спілкування тривало майже три години.

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Подробиці не розкриваються, але відомо про теми, які нібито висвітлювали під час зустрічі.

"Ми можемо сказати те, що президент дав оцінку діям компанії на фронті під час СВО, а також дав свою оцінку подіям 24 червня", - додав він.

Водночас Путін запропонував ПВК Вагнера працевлаштування: "Самі командири представили свою версію того, що сталося. Вони підкреслили, що є переконаними прихильниками й солдатами глави держави та верховного головнокомандувача. Вони також сказали, що готові продовжувати воювати за батьківщину".

Що відомо про заколот Пригожина

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

3 липня російські ЗМІ опублікували фото, зроблені місцевими жителями, на яких зображено ймовірний табір вагнерівців у Могилівській області Білорусі. Натомість в українській розвідці зазначили, що Пригожин навряд чи перемістить усіх бійців до Білорусі й сам не перебуватиме там постійно. Вочевидь ідеться про перекидання частини вагнерівців.

6 липня Лукашенко повідомив, що вагнерівці перебувають у своїх польових таборах, а засновник компанії Євген Пригожин – на території РФ.

Федеральна розвідувальна служба Німеччини могла прослуховувати розмову самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та Євгена Пригожина під час заколоту вагнерівців у Росії.

Розвідка Великої Британії 9 липня проаналізувала, як пропагандистські російські ЗМІ висвітлювали збройний заколот найманців ПВК Вагнера на чолі з ватажком Євгеном Пригожиним. На думку експертів, це відбувалося у три етапи.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.