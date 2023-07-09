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Розвідка Британії розповіла, як російські ЗМІ реагували на заколот Пригожина і применшували його значення

9 липня, 2023 неділя
12:03
Світ ЧВК Вагнер

Розвідка Великої Британії проаналізувала, як пропагандистські російські ЗМІ висвітлювали збройний заколот найманців ПВК Вагнера на чолі з ватажком Євгеном Пригожиним. На думку експертів, це відбувалося у три етапи

Про це йдеться у зведенні міноборони Великої Британії.

Як зазначили у відомстві, спочатку  російське телебачення продовжувало працювати за звичним графіком через неготовність до спроби заколоту. Після закінчення спроби ПВК Вагнера перевороту у РФ державні ЗМІ намагалися "виправити" заяви про пасивність силовиків.

Також ЗМІ РФ намагалися об'єднати країну навколо Путіна.

"Наративи просували ідею про те, що диктатор Володимир Путін переміг, зірвавши повстання, уникнувши при цьому кровопролиття, і намагалися об'єднати країну навколо президента", - зазначають у британській розвідці.

Через тиждень після заколоту медіа почали применшувати значення ватажка Вагнера Євгенія Пригожина і заколоту, а також паплюжити його особу.

У міноборони Британії додали, що Telegram-канали "Вагнера" в основному затихли, майже напевно через втручання держави. На противагу цьому, Путін взяв на себе незвично велику публічну відповідальність з метою продемонструвати свою силу, додали у відомстві.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. 

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

Росія
Вагнергейт
Велика Британiя
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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