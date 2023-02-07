У Москві п'яний чоловік хотів викрасти з мавзолею тіло Леніна
П'яного чоловіка затримали за спробу викрасти тіло Володимира Леніна з мавзолею в центрі столиці Росії
Про це повідомляє ТАСС, з посиланням на джерела в силових структурах.
Правоохоронці затримали чоловіка за спробу викрасти тіло Володимира Леніна з мавзолею в центрі Москви.
За словами джерела видання, на місце події викликали наряд швидкої допомоги, медики виявили у затриманого психіатричний розлад на тлі сп'яніння.
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