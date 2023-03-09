Про це повідомили в МНС Росії по Свердловській області.

"На території Свердловської області в результаті злому серверів радіостанцій і телеканалів в ефірі прозвучала інформація про оголошення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Російське відомство зазначило, що інформація про небезпеку не відповідає дійсності.

Аналогічне повідомлення про повітряну тривогу прозвучало в Москві. Там влада також заявила про хакерську атаку.