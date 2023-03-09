У Москві та в Свердловській області РФ оголосили повітряну тривогу: влада заявила про чергову хакерську атаку
У Москві та в Свердловській області Росії 9 березня пролунало повідомлення про повітряну тривогу. Мешканців закликали прослідувати в укриття
Про це повідомили в МНС Росії по Свердловській області.
"На території Свердловської області в результаті злому серверів радіостанцій і телеканалів в ефірі прозвучала інформація про оголошення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.
Російське відомство зазначило, що інформація про небезпеку не відповідає дійсності.
Аналогічне повідомлення про повітряну тривогу прозвучало в Москві. Там влада також заявила про хакерську атаку.
- Уранці 28 лютого у кількох регіонах Росії ефір телеканалів та радіостанцій було перервано повідомленням про загрозу ракетного удару.
- 22 лютого в РФ по радіо також пролунало попередження про загрозу ракетного удару, влада заявила про хакерську атаку.
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