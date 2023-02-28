У РФ по радіо знову пролунало попередження про загрозу ракетного удару
Уранці 28 лютого у кількох регіонах Росії ефір телеканалів та радіостанцій було перервано повідомленням про загрозу ракетного удару
Про це йдеться в повідомленні МНС РФ.
"Унаслідок злому серверів радіостанцій і телеканалів у деяких регіонах країни в ефірі пролунала інформація про оголошення повітряної тривоги. МНС Росії повідомляє, що ця інформація є хибною і не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.
Як пишуть росЗМІ, таке повідомлення почули мешканці Бєлгорода, Воронежа, Москви та Московської області.
- 22 лютого в РФ по радіо пролунало попередження про загрозу ракетного удару, влада заявила про хакерську атаку. А 22 лютого в окупованому Криму хакери запустили в ефірі радіостанцій звернення очільника ГУР МО Кирила Буданова.
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