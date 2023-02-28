У РФ по радіо знову пролунало попередження про загрозу ракетного удару

Про це йдеться в повідомленні МНС РФ.

"Унаслідок злому серверів радіостанцій і телеканалів у деяких регіонах країни в ефірі пролунала інформація про оголошення повітряної тривоги. МНС Росії повідомляє, що ця інформація є хибною і не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Як пишуть росЗМІ, таке повідомлення почули мешканці Бєлгорода, Воронежа, Москви та Московської області.