У Москві в аеропорту "Шереметьєво" невідомий дрон ледь не зіткнувся з літаком
Невідомий дрон підрізав літак авіакомпанії "Побєда", який вилітав із московського аеропорту "Шереметьєво"
Про інцидент повідомив командир повітряного судна (КВС), пишуть російські медіа.
За словами пілота, 22 квітня коптер пролетів приблизно за 120 метрів під його бортом, на висоті близько 600 метрів від землі. Командир вирішив продовжити політ до Владикавказу, де успішно приземлився. Наразі поліція з'ясовує, хто запустив безпілотник.
- Нагадаємо у кінці березня у Росії повідомили про безпілотник, виявлений поблизу колій у Новій Москві.
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