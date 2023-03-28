Жовто-блакитний і з написом "Слава Україні": в Росії повідомили про безпілотник, виявлений поблизу колій у Новій Москві
28 березня в Росії заявили, що знайшли поблизу колій у Новій Москві "саморобний безпілотник - з дерева та пінопласту", жовто-блакитний і з написом "Слава Україні"
Про це інформують росЗМІ.
Біля залізничних колій у Новій Москві житель села Світіно у Воронівському поселенні виявив уламки безпілотного літального апарату.
Повідомляється, що "дрон саморобний - з дерева та пінопласту". Розмах крила - близько двох метрів.
На опублікованих фотографіях видно, що літальний апарат пофарбований у жовто-блакитний колір, на ньому напис "Слава Україні".
За попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.
На місці падіння безпілотника працюють слідчі.
Влада Росії інформацію поки не коментувала.
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