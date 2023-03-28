Про це інформують росЗМІ.

Біля залізничних колій у Новій Москві житель села Світіно у Воронівському поселенні виявив уламки безпілотного літального апарату.

Повідомляється, що "дрон саморобний - з дерева та пінопласту". Розмах крила - близько двох метрів.

На опублікованих фотографіях видно, що літальний апарат пофарбований у жовто-блакитний колір, на ньому напис "Слава Україні".

За попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

На місці падіння безпілотника працюють слідчі.

Влада Росії інформацію поки не коментувала.