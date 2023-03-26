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В Тульській області РФ вибухнув дрон, троє людей поранені, місцева влада звинуватила Україну, — ЗМІ

26 березня, 2023 неділя
18:10
війна з Росією вибух

У неділю, 26 березня, в місті Кірєєвськ Тульської області РФ пролунав вибух, пошкоджено три будинки, троє людей поранено. Місцева влада стверджує, що вибухнув український дрон з боєприпасом

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Правоохоронці заявили, нібито вибухнув український безпілотник Ту-141 "Стриж".

Повідомляється, що вибух стався о 15:19, пошкоджено три багатоквартирні будинки та чотири господарські будівлі, після вибуху лишилась воронка. 

Спочатку повідомлялось про двох поранених - 2002 та 2006 років народження, в обох осколкові рани, легкого ступеня. Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох, поранений самостійно звернувся до лікарні.

Влада області заявила, що у місті немає загрози безпеці населення та інфраструктурі міста, деталі події з'ясовуються.

  • Росія заявила, нібито 22 березня ЗСУ обстріляли село Борисівка у Бєлгородській області, внаслідок чого загинула людина.
Світ
Росія
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