В Тульській області РФ вибухнув дрон, троє людей поранені, місцева влада звинуватила Україну, — ЗМІ
У неділю, 26 березня, в місті Кірєєвськ Тульської області РФ пролунав вибух, пошкоджено три будинки, троє людей поранено. Місцева влада стверджує, що вибухнув український дрон з боєприпасом
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.
Правоохоронці заявили, нібито вибухнув український безпілотник Ту-141 "Стриж".
Повідомляється, що вибух стався о 15:19, пошкоджено три багатоквартирні будинки та чотири господарські будівлі, після вибуху лишилась воронка.
Спочатку повідомлялось про двох поранених - 2002 та 2006 років народження, в обох осколкові рани, легкого ступеня. Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох, поранений самостійно звернувся до лікарні.
Влада області заявила, що у місті немає загрози безпеці населення та інфраструктурі міста, деталі події з'ясовуються.
- Росія заявила, нібито 22 березня ЗСУ обстріляли село Борисівка у Бєлгородській області, внаслідок чого загинула людина.
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