Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Правоохоронці заявили, нібито вибухнув український безпілотник Ту-141 "Стриж".

Повідомляється, що вибух стався о 15:19, пошкоджено три багатоквартирні будинки та чотири господарські будівлі, після вибуху лишилась воронка.

Спочатку повідомлялось про двох поранених - 2002 та 2006 років народження, в обох осколкові рани, легкого ступеня. Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох, поранений самостійно звернувся до лікарні.

Влада області заявила, що у місті немає загрози безпеці населення та інфраструктурі міста, деталі події з'ясовуються.