РФ звинуватила Україну в обстрілі Бєлгородської області, внаслідок якого загинув чоловік
Росія заявила, нібито 22 березня ЗСУ обстріляли село Борисівка у Бєлгородській області, внаслідок чого загинула людина
Так стверджує губернатор області В'ячеслав Гладков.
За його словами, більшість снарядів прилетіла на територію сільськогосподарського підприємства, загинув охоронець, що знаходився на території.
Гладков також сказав, нібито пошкоджено ще три приватні домоволодіння, а також лінії електро- та газопостачання на території села.
- У середу, 15 березня, в Бєлгородській області РФ під обстріл потрапили населені пункти Червоне та Нова Таволжанка, місцева влада звинуватила ЗСУ.
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