Так стверджує губернатор області В'ячеслав Гладков.

За його словами, більшість снарядів прилетіла на територію сільськогосподарського підприємства, загинув охоронець, що знаходився на території.

Гладков також сказав, нібито пошкоджено ще три приватні домоволодіння, а також лінії електро- та газопостачання на території села.