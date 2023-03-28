Про це інформують росЗМІ 28 березня.

Повідомляється, що троє курсантів напередодні мали звільнення від військової академії, проте вже ввечері росіяни повернулися на шикування та відійшли до сну разом із товаришами по службі.

Близько 7-ї години ранку 27 березня їм стало погано в казармі. У курсантів пішла піна з рота та почалися ознаки епілептичного нападу.

Усі троє військових померли до прибуття медиків.

Відомо, що курсанти проходили службу за контрактом у військовій академії зв'язку імені Будьонного міста Сертолово. Один із них був уродженцем Владивостока, ще один - Нальчика. Їм було по 19 років.

Слідство встановлює обставини та причини смерті курсантів.