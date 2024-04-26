Колаборанти першої хвилі з Херсонщини вже сидять у в'язницях РФ або втекли, - мер Скадовська Яковлєв
Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв зазначив, що за період окупації вже повністю змінилася перша хвиля колаборантів які пішли на співпрацю з РФ
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Окупанти можуть зайти до будь-якої хати, і без причини оголосити про обшук чи додаткове обстеження, чи перевірку документів. Місцеві мешканці окупованого Скадовська взагалі не можуть почуватися в безпеці. До українців, які ще не взяли російські паспорти, є найприскіпливіша увага. І такі перевірки будуть проводитися все частіше", - наголосив Яковлєв.
За словами міського голови тимчасово окупованого Скадовська, за період окупації вже повністю змінилася перша хвиля тих колаборантів, які пішли на співпрацю з росіянами.
"Тих колаборантів вже немає на посадах тому, що вони десь виїхали, намагаючись врятуватися, або вже сидять у російських в'язницях. Тобто вже пройшла ротація тієї першої хвилі колаборантів", - зауважив Яковлєв.
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