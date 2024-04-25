"Конгрес США прирік 500 тис. українців на смерть або важкі поранення": добірка фейків у світі за 25 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 25 квітня у світі з'явилися два фейки та одна маніпуляція.

Маніпуляція: німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці у X написав: "Ви (Джо Байден, – ред.) відправляєте більше українців на смерть, щоб ваш опонент не зміг сказати, що ви програли війну. Сотні чоловіків і батьків гинуть щодня за вашу передвиборчу кампанію".

Спростування: такі маніпулятивні заяви робляться для того, щоб ввести в оману читачів, демонструючи, що українські військові нібито воюють не за свободу своєї країни, а за амбіції політиків. Мета подібних висловлювань – дискредитація керівництва США та його підтримки України.

Дезінформація: американський економіст Джеффрі Сакс заявив: "(Конгрес США, – ред.) прирік близько 500 000 українців на смерть або важкі поранення. Україна втратила значну частину території не тому, що Путін хотів загарбати цю територію, а тому, що Сполучені Штати на кожному етапі відмовлялися від елементарної дипломатії в питанні розміщення американських військових уздовж російського кордону".

Спростування: американський економіст, використовуючи тактику роспропаганди, намагається перекласти відповідальність за загибель українців унаслідок російської агресії на партнерів України.

Дезінформація: американський економіст Майкл Хадсон заявив: "Вони (Україна, – ред.) не намагаються мобілізувати українців стільки, скільки колишнє угорськомовне та румунськомовне населення в Україні. Вони намагаються здійснити етнічне самогубство, щоб відправити їх на фронт. Це нацистські етнічні расисти".

Спростування: уряд України здійснює мобілізацію серед усіх громадян країни, незалежно від їхньої етнічної приналежності. Подібні заяви мають на меті демонізувати уряд України та дискредитувати мобілізаційний процес серед іноземної аудиторії.