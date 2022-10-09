У Москві в військкомати забирають безхатьків, - правозахисники

Про це пише російський правозахисний портал Activatica з посиланням на організацію Foot no bombs, яка допомагає людям без постійного місця проживання.

У повідомленні йдеться, що поліцейські приїхали на пункт, де безхатьки харчуються та гріються, забрали в людей паспорти та насильно відвезли до військкомату. Activatica повідомляє, що подальша доля мобілізованих невідома.

"Там всім виписали повістки та повезли на призовний пункт. До вечора відпустили тільки тих, хто старший за 50 років (хоча нам повідомили й про 60-річного, якого намагались мобілізувати). Доля решти невідома, вони, очевидно, поїдуть на війну", - йдеться в повідомленні.

Зі слів Foot no bombs, поліція РФ і надалі планує мобілізувати безхатьків. Activatica повідомляє, що мобілізовані не знали, що за відмову від призову їм загрожує лише адміністративна, а не кримінальна відповідальність.

На окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей чоловіків призовного віку, які отримали російське громадянство, мобілізують до армії РФ.

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