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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією На Херсонщині та Запоріжжі роздають повістки чоловікам, які отримали паспорти РФ, — Генштаб ЗСУ

На Херсонщині та Запоріжжі роздають повістки чоловікам, які отримали паспорти РФ, — Генштаб ЗСУ

24 вересня, 2022 субота
07:13
війна з Росією паспорт РФ

На окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей чоловіків призовного віку, які отримали російське громадянство, мобілізують до армії РФ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook

В Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовились від українського громадянства та отримали паспорти РФ окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію.

На тимчасово захопленій та окупованій території України окупаційна влада проводить так звані "референдуми". У зв’язку з низьким відсотком відвідування "виборчих дільниць" працівники "виборчих комісій", в супроводі озброєних військовослужбовців збройних сил РФ, ведуть збір підписів місцевих жителів безпосередньо в місцях їх проживання.

Військовослужбовці російських окупаційних військ продовжують чинити протиправні дії стосовно цивільного населення та займаються мародерством. Так, за наявною інформацією, в Мелітополі "кадирівці" захопили дилерський склад сільськогосподарської техніки та намагаються розпродати майно.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку. 

Ворог не припиняє завдавати удари по цивільній інфраструктурі та оселях  мирних жителів. Загроза авіаційних та ракетних ударів окупантів зберігається на всій території України.

За минулу добу російські загарбники завдали 5 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснили понад 60 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

Від вогневого впливу ворога постраждало понад 60 населених пунктів. Зокрема, Печеніги, Яцківка, Ярова, Мар’їнка, Красногорівка, Білогірка, Миролюбівка, Миколаїв, Сухий Ставок, Нова Григорівка, Південне, Малі Щербаки, Григорівка, Північне, Щербаки, Очаків, Солоне, Оріхів та Архангельське. Внаслідок ворожого удару по Одесі з використанням ударних БПЛА загинуло 2 людини та ще двоє отримали поранення. 

Вночі ракетного обстрілу з боку окупантів зазнало місто Миколаїв. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється. 

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Павлівка, Миропільське, Краснопілля, Мезенівка та Славгород Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Олександрівка, Колодязне та Дворічна;

на Краматорському напрямку – Ярова, Райгородок, Діброва, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка, Веселе і Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве та Майорськ;

на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Нью-Йорк, Шевченко, Бердичі, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Водяне, Опитне, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар, Микільське, Єгорівка та Новоукраїнка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів. Серед них — Високопілля, Миролюбівка, Українка, Лозове, Благодатівка, Широке, Сухий Ставок, Безіменне, Тернові Поди, Ольгине, Лимани та Мирне.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Кам’янка, Авдіївка та Опитне. Авіація Сил оборони завдала 25 ударів. Підтверджено ураження 18 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи протиповітряної оборони знищили один гелікоптер, один літак та вісім БПЛА окупантів. 

Ракетні війська та артилерія уразили 6 пунктів управління, понад 20 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами. Втрати живої сили та техніки наразі уточнюються.

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