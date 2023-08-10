Російський "політолог і театральний режисер" Курґінян, нібито один з найупоротіших адептів руссо-месіанства, раптом на радіо "Звезда" в "Бесіді з мудрецем" видав страшенно принизливий для росіян спіч. Україна та українці - "страшна сила" і "вовки", а російська армія - "вівці", яких ми "порвемо до чортів собачих".

Відповідно, головне досягнення російської армії на сьогодні — вона "вистояла".

"Розбовтана, бозна-як побудована армія [РФ] - невелика, яка геть не була готова до такої війни з мільйонами людей, — вона, тим не менше, якось, знизу, не до кінця, неефективно, через пень-колоду, але вистояла!".

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Хоча Курґінян все ж спробував трохи реабілітувати російську армію: мовляв, ЗСУ і мільйони мобілізованих українських патріотів до такої міри "величезна сила", що "якщо ця українська армія розвернеться на Німеччину або Францію — вона їх знищить до чортів собачих! Вона їх порве, негайно!". Тобто, це не тільки росіяни вівці.

Загалом цікавий дрейф від "Київ за три дні" і "На Берлін!" - до "ми вистояли перед всією потужністю ЗСУ!".

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Якась дуже раптова позиція жертви... Звісно, про це ще наші предки писали — і в козацьку добу, і на початку 20-го ст.: що варто оцих всіх голосистих московських півнів один раз добряче відтовкти — вони негайно втрачають весь пафос і нахабство і здіймають трагічні плачі безневинних жертв. Тому з ними одна розмова — жорстка сила.

Але навіть цікаво: а що тепер буде з 73-річним Курґіняном за отаку публічну дискредитацію — всю армію РФ і всю владу прямо обізвав "вівцями" і "вівцеістотами"?..

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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