У МОЗ не виключають, що "червона" зона найближчим часом розшириться
У Міністерстві охорони здоров'я не виключають розширення "червоної" зони карантину
Про це головний санітарний врач Ігор Кузін заявив в ході брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз рівень захворюваності перевищений у більшості областей України.
"Ситуація, яка виникла в 5 областях, - Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській і Запорізькій, у цих регіонах була введена "червона" зона. Це сталося через легковажне ставлення до вакцинації. Ця ситуація не залишила іншого вибору. Не виключено, що найближчим часом "червоний" рівень може бути в інших областях", - відмітив він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.26
Купівля 26.26Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.23Продаж 30.69
- Актуальне
- Важливе