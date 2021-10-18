У МОЗ не виключають, що "червона" зона найближчим часом розшириться

Про це головний санітарний врач Ігор Кузін заявив в ході брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз рівень захворюваності перевищений у більшості областей України.

"Ситуація, яка виникла в 5 областях, - Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській і Запорізькій, у цих регіонах була введена "червона" зона. Це сталося через легковажне ставлення до вакцинації. Ця ситуація не залишила іншого вибору. Не виключено, що найближчим часом "червоний" рівень може бути в інших областях", - відмітив він.