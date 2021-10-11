У МВС не виключають, що справу Шеремета можуть відправити на новий розгляд

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішних справ Євген Єнін в інтерв'ю РБК-Україна.



Він зауважив, що станом на зараз справа дійсно за судом.

"Залежно від результату, будуть застосовані механізми. Або мова йде про визначення заходів покарання і його відбування, або про виправдувальний вирок і початок позовів, спрямованих на компенсацію збитку", - заявив Єнін.



Читайте також: "Тільки після вироку можна робити висновки щодо якості слідства": Монастирський про справу Шеремета

Він також повідомив, що КПК передбачає можливість прийняття рішення як судом першої інстанції, так і другої або Верховним судом.

"У тому числі і відправити справу на новий розгляд", - підсумував Єнін.