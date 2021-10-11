У МВС не виключають, що справу Шеремета можуть відправити на новий розгляд
Справу про вбивство журналіста Павла Шеремета можуть відправити на новий розгляд
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішних справ Євген Єнін в інтерв'ю РБК-Україна.
Він зауважив, що станом на зараз справа дійсно за судом.
"Залежно від результату, будуть застосовані механізми. Або мова йде про визначення заходів покарання і його відбування, або про виправдувальний вирок і початок позовів, спрямованих на компенсацію збитку", - заявив Єнін.
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Він також повідомив, що КПК передбачає можливість прийняття рішення як судом першої інстанції, так і другої або Верховним судом.
"У тому числі і відправити справу на новий розгляд", - підсумував Єнін.
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