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У МВС Сербії заявили, що під час протестів у Белграді постраждали 7 поліцейських

25 грудня, 2023 понедiлок
10:50
Світ на фото протести у Белграді 24 грудня 2023

Семеро поліцейських постраждали під час протестів опозиції в Белграді ввечері в неділю, 24 грудня

Про це повідомило міністерство внутрішніх справ Сербії, передає Радіо Свобода.

Як йдеться в повідомленні 25 грудня, міністр внутрішніх справ Братислав Гашич відвідав постраждалих у центрі швидкої допомоги в Белграді.

"Напади на поліцейських, які захищають закони Республіки Сербія, неприпустимі", – заявив він.

Також міністр також відвідав на місцях поліцейських, які охороняють громадський порядок та охороною державних установ.

Тим часом прем'єр-міністерка Сербії Ана Брнабіч заявила, що російські спецслужби попередили сербський уряд про можливі заворушення під час акції протесту опозиції в Белграді.

"У нас були дані від спецслужб, які попереджали про це. Перш за все, російська служба безпеки надала нам такі відомості", – сказала Брнабич. Вона зазначила, що ці попередження отримали ще в ході передвиборчої кампанії, причому низка послів (як випливає з контексту, західних країн) не вірила їм і радила сербській владі не довіряти Росії.

Протести опозиції у Белграді 24 грудня: що відомо

Увечері 24 грудня у Белграді відбулися акції протесту опозиційної коаліції "Сербія проти насильства". Представники опозиції та їхні прихильники вимагають анулювати результати виборів на всіх рівнях. Вони не визнають результати виборів і стверджують, що владна Сербська прогресивна партія (SNS) здобула перемогу шляхом крадіжки на виборах – зокрема, фіктивно зареєструвавши своїх виборців з інших частин Сербії та з-за кордону за адресами в Белграді.

Під час акції протесту група людей у ​​масках намагалася потрапити до асамблеї Белграда, вибила вікна та двері, а поліція всередині будівлі кинула в них сльозогінний та перцевий газ. Заарештували понад 30 демонстрантів.

Це був сьомий протест опозиції в Белграді з вимогою скасувати вибори, що відбулися 17 грудня. 

SNS оголосила про перемогу на всіх рівнях, включаючи Белград. Владна партія і керівництво Сербії заперечують крадіжку виборів.

Президент Сербії Александр Вучич у зверненні ввечері 24 грудня заявив, що про ймовірність протестів його нібито попереджали "іноземні спецслужби". Про спецслужби якої саме країни (чи країн) йдеться, він не уточнив.


 
Сербія
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