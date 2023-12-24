Сербська опозиція штурмує міськраду Белграда. Вучич погрожує "головорізам" арештами
Увечері неділі, 24 грудня, у Белграді представники опозиції з виборчого списку "Сербія проти насильства" вимагають анулювати результати виборів на всіх рівнях та штурмують міськраду
Про це пишуть Радіо і телебачення Сербії (RTS) та сербська служба "Радіо Свобода".
Зазначається, що перед штаб-квартирою Республіканської виборчої комісії в Белграді зібралися тисяча людей, які прийшли на запрошення опозиційної коаліції "Сербія проти насильства". Вони не визнають результати виборів і стверджують, що правляча Сербська прогресивна партія (SNS) здобула перемогу шляхом крадіжки на виборах.
"Весь світ побачив крадіжку, яка ніколи не була зафіксована. Ми перемогли в Белграді, Белград - вільне місто", - сказав на протесті Срджан Мілівоєвич із Демократичної партії.
Відомо, що демонстранти на акції протесту несуть транспаранти, прапори Сербії та Євросоюзу. Вони свистять у свистки, а також скандують "Злодії! злодії!".
Пізніше сербська служба "Радіо Свободи" повідомила, що зачинений вхід до будівлі міської ради Белграду був зламаний, а правоохоронці використали сльозогінний газ проти учасників протесту.
Як можна побачити у прямій трансляції з місця подій від телеканалу N1, поліція застосувала сльозогінний газ, зокрема, проти чинних депутатів від опозиції.
Звернення Вучича
У зв'язку зі спробою протестувальників увірватися до міськради Белграду президент Александр Вучич звернувся зі зверненням, пише RTS.
За його словами, ніякої революції не відбувається, а держава достатньо сильна, щоб захистити демократію і державу, і що "головорізи будуть заарештовані".
"Ми збережемо свободу Сербії, тому що це найвища цінність. Ми збережемо незалежність, незалежність і суверенітет нашої країни. Ми захистимо нашу Сербію, я просто прошу вас зберегти мир, будьте спокійні, країна в безпеці і ми не дозволимо їм знищити нашу країну. Ми збережемо наш дім. Хай живе Сербія та свобода", - сказав Вучич.
Трансляцію наживо подій з площі перед міськрадою Белграда можна дивитися тут.
- 17 грудня у Сербії відбулися парламентські та місцеві вибори. Сербська прогресивна партія чинного президента Александара Вучича здобула переконливу перемогу, однак опозиція заявила про порушення та фальсифікацію голосування.
- 18 грудня міжнародна моніторингова місія заявила, що керівна в Сербії Сербська прогресивна партія (SNS) несправедливо перемогла на позачергових парламентських виборах через упередженість ЗМІ, неправомірний вплив президента Олександра Вучича та підкуп виборців.
- У Белграді 18 грудня зібрались тисячі прихильників руху "Сербія проти насильства", які протестують проти фальсифікацій на виборах у сербській столиці
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