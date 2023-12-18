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Адмінресурс і підкуп виборців: місія ОБСЄ виявила порушення на парламентських виборах у Сербії

18 грудня, 2023 понедiлок
22:02
Світ Сербія

18 грудня міжнародна моніторингова місія заявила, що керівна в Сербії Сербська прогресивна партія (SNS) несправедливо перемогла на позачергових парламентських виборах через упередженість ЗМІ, неправомірний вплив президента Олександра Вучича та підкуп виборців

Про це повідомляє Reuters.

SNS набрала 46,72% голосів на виборах у неділю, 17 грудня, згідно з попередніми результатами державної виборчої комісії після підрахунку результатів на 96% виборчих дільниць.

Лівоцентристський опозиційний альянс "Сербія проти насильства" посів друге місце з 23,56% голосів, а Соціалістична партія Сербії - третє з 6,56%.

"Хоча парламентські вибори були технічно добре організовані та пропонували вибір політичних альтернатив, домінувала вирішальна участь президента, що разом із системними перевагами керівної партії створювало несправедливі умови", - заявив на пресконференції голова місії спостерігачів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Райнгольд Лопатка.

Вучич активно агітував за свою партію SNS, хоча його не було в списку кандидатів, названих на його честь - "Олександр Вучич – Сербія не повинна зупинятися".

Спостерігачі також заявили про зловживання державними ресурсами, відсутність поділу між офіційними функціями та передвиборчою діяльністю, залякування виборців і купівлю голосів.

Парламентські вибори, п'яті з 2012 року, збіглися з місцевими виборами в більшості муніципалітетів, столиці Белграді та північній провінції Воєводина.

Опозиційний альянс SPN заявив про серйозні порушення виборчого законодавства під час виборів до міського парламенту Белграда, включаючи шахрайство з реєстрацією виборців, підкуп і фальсифікацію результатів, і вимагав повторного голосування.

Сотні прихильників опозиції мітингували біля держвиборкому в Белграді. Протестувальники ненадовго спробували прорвати огорожу та закидали будівлю комісії помідорами та яйцями, скандуючи "Вучич злодій".

Лідери опозиції Мирослав Алексич і Марініка Тепіч заявили, що SPN надала докази фальсифікації виборів і оголосили, що оголошуватимуть голодування, доки комісія не виконає вимоги опозиції.

"Ми не можемо і не будемо визнавати вибори в Белграді. Ми тут, щоб передати наші докази. Мій колега Мирослав Алексич і я залишимося тут, і ми оголошуватимемо голодування", – сказала Тепік.

Спостерігачі також посилалися на численні повідомлення про словесні образи журналістів з боку державних службовців, а також про скоординовані напади на журналістів через провладні ЗМІ.

Міжнародна місія в Сербії нараховувала 361 спостерігача з 45 країн, у тому числі 254 експерти Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) у Варшаві.

  • Президент Сербії Александер Вучич пообіцяв прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану збільшити транзит російського газу, якщо Будапешт захоче наростити закупівлі.
вибори
ОБСЄ
Сербія
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