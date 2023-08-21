Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає АР.

"Останніми днями ми чули, що Україна хотіла б розірвати раніше укладену угоду про транзит природного газу з Росією. Сьогодні сербський президент чітко дав зрозуміти, що якщо Угорщина хоче збільшити постачання природного газу через Сербію до Угорщини, тоді Сербія може забезпечити необхідні потужності для транспортування", - сказав дипломат.

Варто зазначити, що станом на 18 серпня газосховища ЄС заповнені на 90%. При цьому Європа відмовляється від російського газу і шукає альтернативні джерела енергії.

Водночас Сербія та Угорщина відомі тісною співпрацею з РФ.