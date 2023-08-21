Сербія заявила про готовність допомогти Орбану з транзитом російського газу в обхід України
Президент Сербії Александер Вучич пообіцяв прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану збільшити транзит російського газу, якщо Будапешт захоче наростити закупівлі
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає АР.
"Останніми днями ми чули, що Україна хотіла б розірвати раніше укладену угоду про транзит природного газу з Росією. Сьогодні сербський президент чітко дав зрозуміти, що якщо Угорщина хоче збільшити постачання природного газу через Сербію до Угорщини, тоді Сербія може забезпечити необхідні потужності для транспортування", - сказав дипломат.
Варто зазначити, що станом на 18 серпня газосховища ЄС заповнені на 90%. При цьому Європа відмовляється від російського газу і шукає альтернативні джерела енергії.
Водночас Сербія та Угорщина відомі тісною співпрацею з РФ.
- Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Київ навряд чи продовжить транзитну угоду, яка постачає російський природний газ до європейських країн через Україну. Термін дії цієї угоди закінчується наступного року.
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