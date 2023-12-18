У Сербії партія Вучича оголосила про перемогу у виборах, опозиція заявила про фальсифікації

Про це повідомляє Associated Press.

За словами в.о. прем'єр-міністра Анни Брнабіч, після підрахунку половини бюлетенів керівна Сербська прогресивна партія набрала 47% голосів і, як очікується, отримає близько 130 місць у парламенті, що складається з 250 депутатів. За словами Брнабіч, головна опозиційна група "Сербія проти насильства" набрала близько 23% голосів.

Основна боротьба на парламентських і місцевих виборах точилася між "Сербськими прогресистами" президента Александара Вучича і центристською коаліцією, яка прагнула підірвати владу популістів, що керують неспокійною балканською державою з 2012 року.

Очікувалося, що опозиційна партія "Сербія проти насильства" кине найбільший виклик міській раді Белграда, і аналітики стверджували, що перемога опозиції в столиці серйозно похитнула б жорстке правління Вучича в країні.

Однак Вучич заявив, що його партія також лідирує в голосуванні в столиці, додавши, що післявиборчі коаліційні переговори визначать, хто буде керувати в Белграді.

"Це абсолютна перемога, яка робить мене надзвичайно щасливим, - заявив Вучич у штаб-квартирі своєї партії в Белграді. - Ми знаємо, чого ми досягли за попередній період і наскільки важкий період попереду".

Головна опозиційна група заперечила ці прогнози, заявивши, що вони були сфальсифіковані, і наголосила, що оскаржуватиме підрахунок голосів "усіма демократичними засобами".

"Людей, які не живуть у Белграді, привезли на автобусах, мікроавтобусах і автомобілях, щоб вони проголосували так, ніби вони є громадянами Белграда", - заявив лідер опозиції Мирослав Алексич, також звинувативши в тому, що 40 000 посвідчень особи було видано людям, які не живуть у столиці.

Явка виборців за годину до закриття виборчих дільниць становила близько 55%, приблизно стільки ж, як і під час останніх виборів у 2022 році, коли Вучич здобув переконливу перемогу. Перші офіційні результати очікуються в понеділок.

Спостерігачі за виборами та незалежні ЗМІ повідомляли про порушення. Етнічні серби з сусідньої Боснії зібралися для голосування у спортивному залі в Белграді, який не був офіційною виборчою дільницею. Згідно з іншим повідомленням, у місті на півночі Сербії на групу спостерігачів напали та розбили бейсбольними битами їхній автомобіль.

У заяві незалежного Центру досліджень, прозорості та підзвітності спостерігачі висловили "найбільшу стурбованість" випадками організованого переправлення нелегальних виборців з інших країн до Белграда.

"Концентрація автобусів, мікроавтобусів і легкових автомобілів спостерігалася в декількох місцях Белграда, які перевозили виборців на виборчі дільниці по всьому місту для голосування", - заявили в групі.

CRTA також повідомила про випадки, коли виборцям давали гроші, щоб вони проголосували за керівну партію, і про присутність сторонніх осіб на виборчих дільницях.

Прем'єрка Брнабич назвала ці звинувачення "брехнею, яка має на меті посіяти паніку".