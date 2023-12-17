У Сербії відбулись позачергові вибори, керівна партія може отримати ще один термін

Про це повідомляє BBC.

Прогнозується, що коаліція на чолі з Сербською прогресивною партією (СНС) збереже більшість у парламенті. Однак вона може зіткнутися з жорсткою боротьбою на місцевих виборах з коаліцією, яка проводить кампанію під гаслом "Сербія проти насильства".

Вона була сформована опозиційними партіями після двох масових розстрілів у травні, які викликали величезні протести, які переросли в демонстрації проти президента Вучича та СНС.

Президент Вучич перебуває під тиском Європейського Союзу (ЄС) і США, які вимагають від нього нормалізації відносин з Косово. Сербія також відмовилася запровадити санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

СНС перебуває при владі з 2012 року, але за останні три роки відбулося вже троє виборів.

У неділю президент Вучич заявив, що очікує "хорошої явки та рішучої перемоги".

Нестійка коаліція опозиційних партій під гаслом "Сербія проти насильства" виступила за проведення цих останніх виборів.

Окрім парламентських виборів, які мають забезпечити чотирирічний термін повноважень, на кону стоїть низка муніципальних місць, у тому числі в столиці Сербії, Белграді.

Аналітики кажуть, що боротьба за столицю важлива через її велике символічне значення і те, що це єдине місце, де опозиція має хороші шанси на перемогу.

У неділю Драган Джилас, колишній мер Белграда і лідер альянсу "Сербія проти насильства", заявив, що "зміни в Сербії почалися".

"Люди сповнені рішучості жити... нормально, без злочинності та корупції, без шаленого зростання цін", - наголосив він.