Сербія має "де-факто" визнати Косово, а Косово має надати етнічним сербам певний ступінь автономії, - фон дер Ляєн

Про це повідомляє Bloomberg.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що Сербія і Косово повинні виконати вимоги, висунуті міжнародними посередниками, щоб просунутися вперед у своїх зусиллях щодо приєднання до Європейського Союзу.

У понеділок, 30 жовтня, у Приштині фон дер Ляєн зустрілась із президентом Косово Вьосою Османі, де сказала, що Сербія повинна забезпечити "де-факто" визнання Косово, тоді як Косово має реалізувати план надання етнічним сербам певної автономії.

Ситуація в Косово

Влада Косово 14 грудня 2022 року подала заявку на членство в Європейському Союзі. Згодом уряд Сербії надіслав запит миротворчому контингенту НАТО KFOR з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.

Наприкінці 2022 року ЄС і США висловили занепокоєння напруженою ситуацією на півночі частково визнаного Косова й закликали всіх причетних сприяти якнайшвидшій деескалації та утримуватись від провокацій. Після гарантії від США, ЄС та НАТО президент Сербії Александар Вучич закликав сербів припинити протистояння у Косово. НАТО відхилило запит Сербії.

30 травня 2023 року у Звечані, Косово, почалися зіткнення з поліцією після того, як сербські демонстранти спробували зайняти місцеву адміністрацію і перешкодити призначенню нового мера-албанця. Президент Сербії наказав привести армію країни в повну бойову готовність та наблизитися до кордону із частково визнаним Косовом.

У березні зазначалося, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив про погодження імплементаційного додатка до угоди про нормалізації відносин між Сербією та Косово. Однак лідери двох країн не змогли досягти домовленості щодо послаблення напруженості після місцевих косовських виборів на півночі країни, де проживає велика сербська меншина. Згодом там стався спалах насильства через місцеві вибори, які сербська більшість бойкотувала і результати яких не визнала.

24 вересня понад 30 озброєних людей напали на косовських поліцейських в селі Банська поблизу адміністративної межі Сербії та Косово. Премʼєрміністр Косова Альбін Курті та президент Сербії Александр Вучич відреагували на інцидент

28 жовтня лідери Італії, Німеччини та Франції зробили спільну заяву за підсумками зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучичем і прем’єр-міністром Косова Альбіном Курті.