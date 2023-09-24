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У Косово озброєні люди напали на поліцейських: 4 загиблих

24 вересня, 2023 неділя
21:14
Світ Косово

У неділю, 24 вересня, понад 30 невідомих озброєних людей напали на поліцейських в північному селі Банська поблизу кордону із Сербією

Про це пише Reuters.

Зазначається, що внаслідок цього один поліцейський і ще 3 нападників загинули під час перестрілок. Також поранення отримали три офіцери.

Поліція повідомила, що нападники спочатку розташували важкі транспортні засоби на мосту в село. Пізніше вони почали стріляли в поліцейських, які підійшли до них.

Натомість премʼєр-міністр Косова Альбін Курті та міністр внутрішніх справ Джелал Свечла звинувачують у нападі "спонсорованих Сербією злочинців": "Вони є професіоналами з військовим і поліцейським досвідом". Водночас сербські офіційні особи не дали жодних коментарів.

Ситуація в Косово

Влада Косово 14 грудня 2022 року подала заявку на членство в Європейському Союзі. Згодом уряд Сербії надіслав запит миротворчому контингенту НАТО KFOR з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців. 

Наприкінці 2022 року ЄС і США висловили занепокоєння напруженою ситуацією на півночі частково визнаного Косова й закликали всіх причетних сприяти якнайшвидшій деескалації та утримуватись від провокацій. Після гарантії від США, ЄС та НАТО президент Сербії Александар Вучич закликав сербів припинити протистояння у Косово. НАТО відхилило запит Сербії.

30 травня 2023 року у Звечані, Косово, почалися зіткнення з поліцією після того, як сербські демонстранти спробували зайняти місцеву адміністрацію і перешкодити призначенню нового мера-албанця. Президент Сербії наказав привести армію країни в повну бойову готовність та наблизитися до кордону із частково визнаним Косовом.

У березні зазначалося, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив про погодження імплементаційного додатка до угоди про нормалізації відносин між Сербією та Косово. Однак лідери двох країн не змогли досягти домовленості щодо послаблення напруженості після місцевих косовських виборів на півночі країни, де проживає велика сербська меншина.

Ситуація на півночі Косова, а також у відносинах між Белградом і Приштиною в останні місяці загострилась. За останні тижні там стався спалах насильства через місцеві вибори, які сербська більшість бойкотувала і результати яких не визнала.

5 серпня прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що після оцінки безпекової ситуації уряд ухвалив рішення про 25% скорочення присутності поліції у північних муніципалітетах країни.

Косово
Сербія
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