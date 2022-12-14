Косово подало заявку на вступ до ЄС
Влада Косово у середу, 14 грудня, подала заявку на членство в Європейському союзі
Про це повідомили в пресслужбі президента Косово Вйоса Османі.
Зазначають, що заявку підписали сам президент Косово, очільник уряду та парламенту.
"Наш шлях уперед зрозумілий. Процес вступу до ЄС не є гладким процесом і він може бути довготривалим. Але ми налаштовані на успіх", - ідеться в повідомлені.
Поки не відомо, як саме відреагує Європейський союз на заявку Косово. Наразі його незалежність не визнали п'ять країн-членів ЄС: Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія. Також незалежність Косово не визнає Україна.
- 11 грудня стало відомо, що Косово планує офіційно подати заявку на вступ до Європейського Союзу.
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