Косово подало заявку на вступ до ЄС

Про це повідомили в пресслужбі президента Косово Вйоса Османі.

Зазначають, що заявку підписали сам президент Косово, очільник уряду та парламенту.

"Наш шлях уперед зрозумілий. Процес вступу до ЄС не є гладким процесом і він може бути довготривалим. Але ми налаштовані на успіх", - ідеться в повідомлені.

Поки не відомо, як саме відреагує Європейський союз на заявку Косово. Наразі його незалежність не визнали п'ять країн-членів ЄС: Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія. Також незалежність Косово не визнає Україна.

11 грудня стало відомо, що Косово планує офіційно подати заявку на вступ до Європейського Союзу.