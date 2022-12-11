Найближчими днями Косово подасть офіційну заявку на вступ до ЄС

Про це в інтерв’ю виданню Politico заявив перший віцепрем’єр-міністр Косово, відповідальний за європейську інтеграцію, Беснік Біслімі.

"Ми готові вивести Косово на нову траєкторію", - сказав Біслімі, зауваживши, що "без Західних Балкан Євросоюз ніколи не буде завершеним проєктом".

Зокрема додається, що за його розрахунками, Косово може бути готовим до вступу в ЄС у 2030 році, оскільки підготовка до набуття членства є тривалим процесом.

Також на переконання Біслімі, його країна зможе реалізувати необхідні для відповідності критеріям ЄС економічну, судову й інші реформи, а однією з переваг Косова є його молодь, у якої "найбільше ентузіазму з приводу приєднання до Євросоюзу".

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Біслімі не вважає перешкодою те, що п’ять країн-членів ЄС (Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія) не визнають незалежність Косова.

"Оскільки набуття членства є довготривалим процесом, ми вважаємо, що до того часу ми владнаємо всі суперечливі питання, які заважають цим країнам визнати Косово, і закриємо це питання", - сказав він.

Додається також, що віцепрем’єр також висловив сподівання на часткову нормалізацію відносин Приштини з Белградом на основі останніх ініціатив Брюсселя, оскільки це сприятиме руху Косова до ЄС.

"Сподіваємося дуже скоро розпочати цей важливий та інтенсивний процес проміжної нормалізації. Назвемо це основним договором, який може вирішити більшість суперечок між Косовим та Сербією, але не обов’язково означатиме повну нормалізацію", - зазначив Біслімі.

Нагадаємо,31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією припинила їхню діяльність.

1 серпня стало відомо, що в Косово відклали на місяць перереєстрацію документів сербів. Згодом на кордоні Косово та Сербії зникли всі барикади й відновився рух.

6 липня ЄС запросив лідерів Сербії та Косово зустрітися у Брюсселі на переговорах, на яких дійшли компромісу.

1 вересня стало відомо, що Сербія скасувала процедуру видачі своїх документів косоварам після домовленостей, досягнутих з Приштиною за посередництва ЄС.

8 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг лідерів Сербії та Косово від односторонніх дій, які можуть викликати подальшу ескалацію в регіоні.

10 грудня повідомлялося, що Косово перенесло вибори у населених сербами районах з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки.

10 грудня сотні сербів у Косово спорудили барикади на дорогах Півночі країни, так вони заблокували рух транспорту на основних пунктах пропуску з Сербією

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