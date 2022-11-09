Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"

"Я б хотіла наголосити, що нинішнє протистояння Сербії та Косово було б неможливим без нападу Російської Федерації на Україну. Коли Росія розвʼязала повномасштабну війну проти України, Сербія вирішила, що може загрожувати Косово. Тому те, що раніше вони не могли собі дозволити, зараз роблять. Це загальний контекст України у протистоянні Сербії та Косово", - пояснила Іщенко.

Керівниця проєкту "Балканський оглядач" додала, що президент Сербії переконаний, що від бойових дій в Україні залежить розвиток подій на Балканах.

"Президент Сербії Александар Вучич, коли розповідає про Косово, завжди дає зведення про хід бойових дій в Україні. Вучич на пресконференції на тему Косово розповідає про бойову обстановку навколо Херсона. Оскільки він вважає, що від бойових дій в Україні залежить розвиток подій на Балканах", - додала вона.

3 серпня президент Сербії Александер Вучич заявив, що Сербія не запроваджуватиме санкції проти Росії так довго, як це буде можливо.

Пізніше, 29 серпня, Александар Вучич заявив, що країна має достатні фінансові можливості для забезпечення себе енергоресурсами з інших країн.

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