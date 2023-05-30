Сутички у Косово: постраждали щонайменше 25 миротворців, Вучич звинуватив владу Приштини
У Звечані почалися зіткнення з поліцією після того, як сербські демонстранти спробували зайняти місцеву адміністрацію і перешкодити призначенню нового мера-албанця
Про це повідомляє "Німецька хвиля", з посиланням на місцеві ЗМІ.
Миротворчі сили під керівництвом НАТО розігнали протест, застосувавши світлошумові гранати та сльозогінний газ. Натовп, у свою чергу, закидав їх камінням, пляшками та іншими предметами.
Про загиблих не повідомляється, але є поранені. В результаті, за даними KFOR (міжнародні сили під керівництвом НАТО, відповідальні за забезпечення стабільності в Косово, - ред.), постраждали 25. За іншими даними - понад 40.
BBC повідомляє про приблизно 50 постраждалих протестувальників.
Повідомляється також, що деякі учасники протестів малювали балончиками з фарбою на машинах НАТО букву Z – символ російської агресії проти України.
Ввечері 29 травня президент Сербії Олександр Вучич в екстреному зверненні до громадян заявив, що влада Косова хоче посварити Сербію і НАТО.
Своєю чергою, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні засудила напад на миротворців. За попередніми даними, серед постраждалих службовців у місії НАТО – 11 італійців, троє з них перебувають у тяжкому стані.
- Відзначимо, що чергове загострення у Косові розпочалося у травні, коли косовські серби бойкотували місцеві вибори, що дозволило етнічним албанцям отримати контроль над місцевими органами влади за явки менш як 4%. Сутички почались, коли обрані албанці намагались зайняти свої робочі місця у муніципалітеті Звечан. Тоді президент Сербії Александар Вучич наказав привести армію країни в повну бойову готовність та наблизитися до кордону із частково визнаним Косово. Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич назвав ситуацію в Косово і Метохії "драматичною" і звинуватив Приштину в ескалації та "здійсненні терору" проти сербської громади.
- У НАТО закликало владу Косова до деескалації після заворушень на півночі країни та заявили про готовність забезпечити порядок, зважаючи на те, що миротворчу місію очолює Альянс.
- ЄС та США також поклали провину за нову ескалацію у Косово на Приштину.
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