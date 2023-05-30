Про це повідомляє "Німецька хвиля", з посиланням на місцеві ЗМІ.

Миротворчі сили під керівництвом НАТО розігнали протест, застосувавши світлошумові гранати та сльозогінний газ. Натовп, у свою чергу, закидав їх камінням, пляшками та іншими предметами.

Про загиблих не повідомляється, але є поранені. В результаті, за даними KFOR (міжнародні сили під керівництвом НАТО, відповідальні за забезпечення стабільності в Косово, - ред.), постраждали 25. За іншими даними - понад 40.

BBC повідомляє про приблизно 50 постраждалих протестувальників.

Повідомляється також, що деякі учасники протестів малювали балончиками з фарбою на машинах НАТО букву Z – символ російської агресії проти України.

Ввечері 29 травня президент Сербії Олександр Вучич в екстреному зверненні до громадян заявив, що влада Косова хоче посварити Сербію і НАТО.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні засудила напад на миротворців. За попередніми даними, серед постраждалих службовців у місії НАТО – 11 італійців, троє з них перебувають у тяжкому стані.