Про це повідомила речниця генсека НАТО Оана Лунгеску в twitter.

"Ми закликаємо інституції у Косово до негайної деескалації та закликаємо усі сторони до врегулювання ситуації шляхом діалогу. Місія НАТО KFOR зберігає пильність та забезпечуватиме безпечне середовище", – йдеться у повідомленні.