НАТО закликало владу Косова до негайної деескалації напруги
У НАТО закликають владу Косова до деескалації після заворушень на півночі країни та заявили про готовність забезпечити порядок
Про це повідомила речниця генсека НАТО Оана Лунгеску в twitter.
"Ми закликаємо інституції у Косово до негайної деескалації та закликаємо усі сторони до врегулювання ситуації шляхом діалогу. Місія НАТО KFOR зберігає пильність та забезпечуватиме безпечне середовище", – йдеться у повідомленні.
- 19 березня президент Сербії Александар Вучич заявив, що не хоче підписувати жодних угод з Косово, оскільки країна не визнає його незалежність.
- Голова уряду Косово Альбін Курті та президент Сербії Александр Вучич 2 травня проведуть зустріч у Брюсселі, під час якої продовжать переговори щодо нормалізації відноси згідно з планом ЄС.
- 3 травня повідомлялося, що лідери Косово та Сербії не змогли досягти домовленості щодо послаблення напруженості після місцевих косовських виборів на півночі країни, де проживає велика сербська меншина.
- 26 травня стало відомо, що президент Сербії Александар Вучич наказав привести армію країни в повну бойову готовність та наблизитися до кордону із частково визнаним Косово. В останньому зараз тривають сутички між косовськими спецпризначенцями та місцевими сербами, які бойкотують муніципальні вибори.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 40.88
- Актуальне
- Важливе