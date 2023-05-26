Про це інформує Reuters.

Зазначено, що наказ Вучича прозвучав, коли серби в північному муніципалітеті Косова Звечан зіткнулися з косовською поліцією, яка намагалася допомогти новообраному етнічному албанському меру зайняти свою посаду.

Місцеве голосування було бойкотоване сербами, які становлять більшість у цьому районі. Місцеві ЗМІ повідомили, що косовська поліція застосувала сльозогінний газ проти натовпу, що зібрався перед будівлею муніципалітету.

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич назвав ситуацію в Косово і Метохії "драматичною" і звинуватив Приштину в ескалації та "здійсненні терору" проти сербської громади. Міністр закликав сербів у Косово бути максимально спокійними, не піддаватися на провокації і не допускати сценарію, за якого їх зобразили б як якісь злочинні угруповання чи хуліганів.