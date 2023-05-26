Сили Сербії приведені у повну бойову готовність та отримали наказ наблизитися до кордону з Косово
Президент Сербії Александар Вучич наказав привести армію країни в повну бойову готовність та наблизитися до кордону із частково визнаним Косово. В останньому зараз тривають сутички між косовськими спецпризначенцями та місцевими сербами, які бойкотують муніципальні вибори
Про це інформує Reuters.
Зазначено, що наказ Вучича прозвучав, коли серби в північному муніципалітеті Косова Звечан зіткнулися з косовською поліцією, яка намагалася допомогти новообраному етнічному албанському меру зайняти свою посаду.
Місцеве голосування було бойкотоване сербами, які становлять більшість у цьому районі. Місцеві ЗМІ повідомили, що косовська поліція застосувала сльозогінний газ проти натовпу, що зібрався перед будівлею муніципалітету.
Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич назвав ситуацію в Косово і Метохії "драматичною" і звинуватив Приштину в ескалації та "здійсненні терору" проти сербської громади. Міністр закликав сербів у Косово бути максимально спокійними, не піддаватися на провокації і не допускати сценарію, за якого їх зобразили б як якісь злочинні угруповання чи хуліганів.
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