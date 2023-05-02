Косово та Сербія продовжать переговори щодо нормалізації відносин

Про це інформує AP.

Зустріч між лідерами Сербії та Косово скликає високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Очікується, що вони схвалять декларацію про зниклих безвісти. Також Вучич і Курті повинні обговорити під час зустрічі перший проєкт статуту про створення асоціації муніципалітетів із сербською більшістю в Косово. Видання пише, це це два делікатні питання для колишніх ворогів.

Також AP зазначає, що ця зустріч відбудеться після лютневої. Тоді Вучич і Курті погодилися на план із припинення багатомісячної політики кризи, який спонсорований ЄС і складається з 11 пунктів. Також вони погодилися на березневий саміт у Північній Македонії, де Приштина та Белград попередньо домовилися про реалізацію цього плану.

Представник Борреля на переговорах між Косово та Сербією Мірослав Лайчак зазначив, що зустріч є "вирішальним кроком уперед, і важливо уникати будь-яких дій, які можуть погіршити атмосферу".