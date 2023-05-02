Косово та Сербія продовжать переговори щодо нормалізації відносин
Голова уряду Косово Альбін Курті та президент Сербії Александр Вучич 2 травня проведуть зустріч у Брюсселі, під час якої продовжать переговори щодо нормалізації відноси згідно з планом ЄС
Про це інформує AP.
Зустріч між лідерами Сербії та Косово скликає високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Очікується, що вони схвалять декларацію про зниклих безвісти. Також Вучич і Курті повинні обговорити під час зустрічі перший проєкт статуту про створення асоціації муніципалітетів із сербською більшістю в Косово. Видання пише, це це два делікатні питання для колишніх ворогів.
Також AP зазначає, що ця зустріч відбудеться після лютневої. Тоді Вучич і Курті погодилися на план із припинення багатомісячної політики кризи, який спонсорований ЄС і складається з 11 пунктів. Також вони погодилися на березневий саміт у Північній Македонії, де Приштина та Белград попередньо домовилися про реалізацію цього плану.
Представник Борреля на переговорах між Косово та Сербією Мірослав Лайчак зазначив, що зустріч є "вирішальним кроком уперед, і важливо уникати будь-яких дій, які можуть погіршити атмосферу".
- 19 березня президент Сербії Александар Вучич заявив, що не хоче підписувати жодних угод з Косово, оскільки країна не визнає його незалежність.
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