Сербія прагне нормалізувати відносини з Косово, проте не хоче підписувати жодних угод, - Вучич
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не хоче підписувати жодних угод з Косово, оскільки країна не визнає його незалежність
Про це інформує Reuters.
Вучич зазначив, що не хотів підписувати домовленість про імплементаційний додаток вчора ввечері. Також він не хотів підписувати підтримувану ЄС угоду, яка обговорювалася в лютому.
"Я не хочу підписувати ніяких юридично зобов'язальних документів із Косовом, тому що Сербія не визнає його незалежність", - сказав Вучич.
При цьому він додав, що прагне до нормальних відносин із Косово, оскільки хоче вести бізнес і подорожувати.
"Сербія хоче мати нормальні відносини з Косово. Ми хочемо подорожувати, ми хочемо вести бізнес, ви ж не можете жити ізольовано за 100-метровими стінами", - наголосив він.
Своєю чергою прем'єр Косова Альбін Курті заявив, що є підстави вважати усну угоду "фактичним визнанням". Так у ній йдеться про те, що Косово зобов'язане надати більшу автономію територіям із сербським населенням. Сербія водночас погодилася не блокувати членство Косово в міжнародних організаціях.
Європейський Союз зобов'язався організувати донорську конференцію для обох країн. Виділення фінансової допомоги залежатиме від їхніх кроків для покращення зв'язків.
- 16 грудня уряд Сербії надіслав миротворчому контингенту НАТО KFOR запит з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.
- Цього ж дня Сербія запросила у НАТО дозвіл на введення своїх військ у Косово.
- 17 грудня прем'єр-міністр Косова Альбін Курті попередив про спроби Росії підвищити напруженість у відносинах між його країною і Сербією через те, що війна в Україні для Москви йде невдало.
- Вже 26 грудня сербські військовослужбовці були приведені в стан підвищеної бойової готовності. А 27 грудня серби почали зводити нові барикади на півночі Косова, вперше перекривши вулиці у центрі одного з головних міст - Митровиці.
- 8 січня командування контингенту НАТО в Косові (KFOR) відхилило запит Белграда на введення сербського контингенту армії і поліції в Косово та Метохію.
- А 27 лютого президенти Сербії Александар Вучич та Косова Альбін Курті на зустрічі в Брюсселі попередньо підтримали план нормалізації відносин, який розробили Франція та Німеччина.
- 19 березня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив про погодження імплементаційного додатка до угоди про нормалізації відносин між Сербією та Косово.
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