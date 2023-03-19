Сербія прагне нормалізувати відносини з Косово, проте не хоче підписувати жодних угод, - Вучич

Про це інформує Reuters.

Вучич зазначив, що не хотів підписувати домовленість про імплементаційний додаток вчора ввечері. Також він не хотів підписувати підтримувану ЄС угоду, яка обговорювалася в лютому.

"Я не хочу підписувати ніяких юридично зобов'язальних документів із Косовом, тому що Сербія не визнає його незалежність", - сказав Вучич.

При цьому він додав, що прагне до нормальних відносин із Косово, оскільки хоче вести бізнес і подорожувати.

"Сербія хоче мати нормальні відносини з Косово. Ми хочемо подорожувати, ми хочемо вести бізнес, ви ж не можете жити ізольовано за 100-метровими стінами", - наголосив він.

Своєю чергою прем'єр Косова Альбін Курті заявив, що є підстави вважати усну угоду "фактичним визнанням". Так у ній йдеться про те, що Косово зобов'язане надати більшу автономію територіям із сербським населенням. Сербія водночас погодилася не блокувати членство Косово в міжнародних організаціях.

Європейський Союз зобов'язався організувати донорську конференцію для обох країн. Виділення фінансової допомоги залежатиме від їхніх кроків для покращення зв'язків.