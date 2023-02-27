Про це на пресконференції за підсумками переговорів у понеділок заявив дипломат ЄС Жозеп Боррель, передає видання Європейська правда.

"Маю приємність оголосити, що президенти Вучич і Курті сьогодні погодились, що пропозиція ЄС – "Угода на шляху до нормалізації відносин між Косовом і Сербією" не потребує жодних подальших обговорень", – сказав він.

Зокрема зазначається, що Боррель анонсував, що угода буде найближчим часом опублікована на сайті Європейської служби зовнішніх справ, але коротко переказав її ключові положення. Серед іншого, вона дозволяє жителям Косова й Сербії перетинати кордони одне одного за власними паспортами.

Окрім цього, документ також врегульовує питання номерних знаків автомобілів, взаємне визнання дипломів, взаємного працевлаштування, становища Сербської православної церкви тощо.

"Сторони висловили готовність перейти до втілення угоди в життя. Але будуть потрібні додаткові переговори для визначення конкретних умов втілення окремих положень", – наголосив він.