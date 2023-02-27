Лідери Сербії та Косова підтримали план нормалізації відносин, розроблений Францією та Німеччиною
Президенти Сербії Александар Вучич та Косова Альбін Курті на зустрічі в Брюсселі в понеділок попередньо підтримали план нормалізації відносин, який розробили Франція та Німеччина
Про це на пресконференції за підсумками переговорів у понеділок заявив дипломат ЄС Жозеп Боррель, передає видання Європейська правда.
"Маю приємність оголосити, що президенти Вучич і Курті сьогодні погодились, що пропозиція ЄС – "Угода на шляху до нормалізації відносин між Косовом і Сербією" не потребує жодних подальших обговорень", – сказав він.
Зокрема зазначається, що Боррель анонсував, що угода буде найближчим часом опублікована на сайті Європейської служби зовнішніх справ, але коротко переказав її ключові положення. Серед іншого, вона дозволяє жителям Косова й Сербії перетинати кордони одне одного за власними паспортами.
Окрім цього, документ також врегульовує питання номерних знаків автомобілів, взаємне визнання дипломів, взаємного працевлаштування, становища Сербської православної церкви тощо.
"Сторони висловили готовність перейти до втілення угоди в життя. Але будуть потрібні додаткові переговори для визначення конкретних умов втілення окремих положень", – наголосив він.
- 10 грудня повідомлялося, що Косово перенесло вибори у населених сербами районах з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки. А сотні сербів у Косово спорудили барикади на дорогах Півночі країни, так вони заблокували рух транспорту на основних пунктах пропуску з Сербією. Для перекриття руху використовувалися вантажівки, машини швидкої допомоги та сільськогосподарська техніка. Це сталося на тлі зростання напруженості, яка відзначалася вибухами, стріляниною та нападом на поліційний патруль 8 грудня.
- 16 грудня уряд Сербії надіслав миротворчому контингенту НАТО KFOR запит з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.
- Цього ж дня Сербія запросила у НАТО дозвіл на введення своїх військ у Косово.
- 17 грудня прем'єр-міністр Косова Альбін Курті попередив про спроби Росії підвищити напруженість у відносинах між його країною і Сербією через те, що війна в Україні для Москви йде невдало.
- Вже 26 грудня сербські військовослужбовці були приведені в стан підвищеної бойової готовності. А 27 грудня серби почали зводити нові барикади на півночі Косова, вперше перекривши вулиці у центрі одного з головних міст - Митровиці.
- 8 січня командування контингенту НАТО в Косові (KFOR) відхилило запит Белграда на введення сербського контингенту армії і поліції в Косово та Метохію.
- 11 лютого повідомлялося, що найманці з російської групи Вагнера співпрацюють із сербськими воєнізованими формуваннями для контрабанди зброї та військової форми без розпізнавальних знаків до Косова.
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