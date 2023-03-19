Сербія та Косово ухвалили угоду про нормалізацію відносин, - Боррель

Про це мовиться у твіттері Жозепа Борреля.

"Ми домовилися. Косово і Сербія погодили Імплементаційний додаток до Угоди про шлях до нормалізації відносин. Сторони повністю зобов'язалися дотримуватися всіх статей угоди і виконувати свої відповідні зобов'язання оперативно і добросовісно", - написав він.