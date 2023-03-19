Сербія та Косово ухвалили угоду про нормалізацію відносин, - Боррель
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив про погодження імплементаційного додатка до угоди про нормалізації відносин між Сербією та Косово
Про це мовиться у твіттері Жозепа Борреля.
"Ми домовилися. Косово і Сербія погодили Імплементаційний додаток до Угоди про шлях до нормалізації відносин. Сторони повністю зобов'язалися дотримуватися всіх статей угоди і виконувати свої відповідні зобов'язання оперативно і добросовісно", - написав він.
- Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що Косово перенесло вибори у населених сербами районах з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки. А сотні сербів у Косово спорудили барикади на дорогах Півночі країни, так вони заблокували рух транспорту на основних пунктах пропуску з Сербією. Для перекриття руху використовувалися вантажівки, машини швидкої допомоги та сільськогосподарська техніка. Це сталося на тлі зростання напруженості, яка відзначалася вибухами, стріляниною та нападом на поліційний патруль 8 грудня.
- 16 грудня уряд Сербії надіслав миротворчому контингенту НАТО KFOR запит з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.
- Цього ж дня Сербія запросила у НАТО дозвіл на введення своїх військ у Косово.
- 17 грудня прем'єр-міністр Косова Альбін Курті попередив про спроби Росії підвищити напруженість у відносинах між його країною і Сербією через те, що війна в Україні для Москви йде невдало.
- Вже 26 грудня сербські військовослужбовці були приведені в стан підвищеної бойової готовності. А 27 грудня серби почали зводити нові барикади на півночі Косова, вперше перекривши вулиці у центрі одного з головних міст - Митровиці.
- 8 січня командування контингенту НАТО в Косові (KFOR) відхилило запит Белграда на введення сербського контингенту армії і поліції в Косово та Метохію.
- 11 лютого повідомлялося, що найманці з російської групи Вагнера співпрацюють із сербськими воєнізованими формуваннями для контрабанди зброї та військової форми без розпізнавальних знаків до Косова.
- А 27 лютого президенти Сербії Александар Вучич та Косова Альбін Курті на зустрічі в Брюсселі попередньо підтримали план нормалізації відносин, який розробили Франція та Німеччина.
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